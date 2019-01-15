В Москве из-за подтопления закрыли три станции метро

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В Москве из-за подтопления закрыли три станции метро

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Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Между "Петровско-Разумовской" и "Селигерской" салатовой ветки курсируют бесплатные автобусы.

Несколько станций Люблинско–Дмитровской линии метро Москвы временно закрыты сегодня утром для пассажиров по причине того, что вода появилась на участке между "Окружной" и "Верхними Лихоборами". Об этом сообщается в твиттер-аккаунте столичной подземки.

— Временно закрыты станции "Окружная", "Верхние Лихоборы" и "Селигерская"... Поезда на Люблинско-Дмитровской линии (10) ходят только между "Петровско-Разумовской" и "Зябликово", — уточняется в сообщении метрополитена.

Между станциями салатовой ветки "Петровско-Разумовская" и "Селигерская" курсируют бесплатные автобусы, которые едут по Дмитровскому шоссе с остановкой у станции "Верхние Лихоборы".

Тем временем над устранением последствий поступления воды в подземке работает более 100 человек. Также у временно закрытых станций салатовой ветки дежурят сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров — они сориентируют пассажиров, как лучше проехать до места назначения.

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