В Москве из-за подтопления закрыли три станции метро

Между "Петровско-Разумовской" и "Селигерской" салатовой ветки курсируют бесплатные автобусы.

Несколько станций Люблинско–Дмитровской линии метро Москвы временно закрыты сегодня утром для пассажиров по причине того, что вода появилась на участке между "Окружной" и "Верхними Лихоборами". Об этом сообщается в твиттер-аккаунте столичной подземки.

Временно закрыты станции «Окружная», «Верхние Лихоборы» и «Селигерская» из-за поступления воды на участке между станциями «Окружная» и «Верхние Лихоборы». Поезда на Люблинско-Дмитровской линии (10) ходят только между «Петровско-Разумовской» и «Зябликово». — Московское метро (@MetroOperativno) 15 января 2019 г.

— Временно закрыты станции "Окружная", "Верхние Лихоборы" и "Селигерская"... Поезда на Люблинско-Дмитровской линии (10) ходят только между "Петровско-Разумовской" и "Зябликово", — уточняется в сообщении метрополитена.

От метро (10) «Селигерская» до (9)(10) «Петровско-Разумовской» – бесплатные автобусы КМ. Они едут по Дмитровскому шоссе с остановкой у метро (10) «Верхние Лихоборы». pic.twitter.com/PCMKMmmsDu — Мосгортранс (@mosgortrans_ru) 15 января 2019 г.

Между станциями салатовой ветки "Петровско-Разумовская" и "Селигерская" курсируют бесплатные автобусы, которые едут по Дмитровскому шоссе с остановкой у станции "Верхние Лихоборы".

Тем временем над устранением последствий поступления воды в подземке работает более 100 человек. Также у временно закрытых станций салатовой ветки дежурят сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров — они сориентируют пассажиров, как лучше проехать до места назначения.