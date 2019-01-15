"Тепло не по сезону". Синоптики рассказали о погоде в Москве 15 января

Жителей столичного региона "ждёт ещё один не по сезону тёплый денёк". Об этом сообщают специалисты центра погоды "Фобос".

Днём в Москве и области ожидается облачная погода, местами мокрый снег. Водителей и пешеходов предупреждают о возможных гололёдных явлениях.

Температура в столице составит –1...+1 градус, в регионе — –4...+1 градус по Цельсию.

Атмосферное давление будет слабо расти и составит 732 мм рт. ст., что существенно ниже нормы.