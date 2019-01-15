Ты не пройдёшь! Пентагон продлил срок пребывания военных на границе с Мексикой

Ранее Белый дом разрешил солдатам стрелять на поражение в случае возможных нападений мигрантов.

Минобороны США приняло решение продлить срок размещения американских военнослужащих на границе с Мексикой до 30 сентября 2019 года по причине "миграционного кризиса". Об этом сообщается в распространённом заявлении пресс-службы Пентагона.

— Минобороны меняет вид оказываемой поддержки на юго-западной границе и вместо усиления охраны на пунктах пропуска через границу будет заниматься мобильным наблюдением и обнаружением, — говорится в документе.

Также в число обязанностей контингента США входит установка проволочных заграждений на участках между пунктами пропуска и авиационная поддержка. В настоящее время на американо-мексиканской границе насчитывается 5,6 тысячи военных, которые оказывают поддержку таможенникам. Срок их нахождения у рубежей страны истекал 31 января 2019 года. Белый дом разрешил военным США стрелять на поражение в случае возможных нападений мигрантов.