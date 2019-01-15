В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при взрыве газа в Шахтах

Мужчина и его двухлетняя дочь, пострадавшие при взрыве газа в многоэтажке в городе Шахты Ростовской области, находятся в стабильном состоянии. Об этом сообщила глава регионального Минздрава Татьяна Быковская.

— По пациентам всё в порядке, стабильно, — передаёт текст сообщения ТАСС.

Напомним, взрыв газа в девятиэтажке в Шахтах произошёл рано утром 14 января. В результате инцидента обрушились перекрытия между двумя верхними этажами, погибло два человека. Семерых жильцов удалось спасти из-под завалов, судьба ещё троих остаётся неизвестной. Региональные власти сообщили, что выплатят семьям погибших по миллиону рублей, а пострадавшим — от 200 до 600 тысяч рублей.