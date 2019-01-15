О защите чести. Против Дудя и Ивлеевой подали иск на 100 млн рублей

Поводом для разбирательств послужил выпуск шоу "вДудь" от 21 августа, в котором якобы прозвучала ложная информация.

К популярному видеоблогеру Юрию Дудю и звезде "Инстаграма" Анастасии Ивлеевой в Мещанский суд Москвы поступил гражданский иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя суда, истец требует от них по 50 миллионов рублей.

Также Бестаев А.А. намерен добиться опровержения сведений, распространённых в интервью от 21 августа, которое давала Ивлеева Дудю. Какие именно сведения стали поводом для судебных разбирательств, не уточняется. К настоящему времени выпуск шоу "вДудь", которое стало причиной иска, набрало 21 миллион просмотров.

Представитель звезды "Инстаграма" подтвердил получение искового заявления, Дудь информацию пока не прокомментировал.