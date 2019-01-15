Песков назвал условия, при которых конфликт в Донбассе может стать замороженным

Сейчас, по мнению представителя Кремля, дела на Украине "действительно плохи" и главной возможностью выхода из кризиса являются минские соглашения.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил мнение, что конфликт в Донбассе может перерасти в замороженный, если власти Украины сохранят партию войны. Об этом представитель Кремля заявил в интервью изданию "Аргументы и факты".

— Это (Перспективы превращения ситуации в Донбассе в замороженный конфликт. — Прим. ред.) будет зависеть от Киева, от того, будет ли там у власти партия войны. В этом случае шансов на то, что конфликт прекратится, нет, — сказал Песков.

По его словам, шанс есть, если на Украине будет партия мира и дипломатии. В целом ситуацию на Украине Песков оценил без оптимизма.

— Дела действительно плохи, — отметил он.

Главной возможностью, по мнению Пескова, выйти из кризиса являются минские соглашения.