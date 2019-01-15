Песков назвал условия, при которых конфликт в Донбассе может стать замороженным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил мнение, что конфликт в Донбассе может перерасти в замороженный, если власти Украины сохранят партию войны. Об этом представитель Кремля заявил в интервью изданию "Аргументы и факты".
— Это (Перспективы превращения ситуации в Донбассе в замороженный конфликт. — Прим. ред.) будет зависеть от Киева, от того, будет ли там у власти партия войны. В этом случае шансов на то, что конфликт прекратится, нет, — сказал Песков.
По его словам, шанс есть, если на Украине будет партия мира и дипломатии. В целом ситуацию на Украине Песков оценил без оптимизма.
— Дела действительно плохи, — отметил он.
Главной возможностью, по мнению Пескова, выйти из кризиса являются минские соглашения.
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