В Кремле назвали темы, за которыми постоянно следит Путин

Речь идёт о международной тематике, но прежде всего президента волнует ситуация внутри нашей страны.

Сирия, США, Украина — это те темы, за которыми постоянно следит президент РФ Владимир Путин, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Однако прежде всего главу государства волнует ситуация внутри России.

— Всё-таки прежде всего президента волнует то, что творится у нас в стране. Так всегда было. Но международные дела тоже, конечно, являются неотъемлемой частью его работы. Сирия требует постоянного внимания Путина как главнокомандующего, поскольку там находятся наши военные, — заявил Песков в интервью "АиФ".

Представитель Кремля добавил, что отношения Москвы с Киевом и Вашингтоном также являются застарелыми проблемами, которые постоянно в поле зрения российского лидера.

Он также отметил, что сейчас возросло количество международных телефонных переговоров, хотя раньше их активность была в разы ниже.