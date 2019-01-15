"Это конспирология". Песков оценил сообщения о "сговоре" между Путиным и Трампом

Мнение о том, что между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом существует некий сговор — это конспирология, которая к реальности не имеет отношения. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью изданию "Аргументы и факты".
— Это конспирология, которая к реальности не имеет отношения, — сказал Песков.
Представитель Кремля добавил, что Соединённые Штаты попали для себя в уникальную ситуацию.
— Там раскол и в обществе, и в правительстве, и результатом этого являются те сложные условия, в которых приходится работать Трампу, — заявил пресс-секретарь.
Песков подчеркнул, что введённые против России санкции — "не бирюльки, а очень серьёзная вещь".
Угрозы со стороны США ввести санкции в связи с реализацией проекта "Северный поток — 2" представитель Кремля назвал неприкрытой попыткой обеспечить конкурентное преимущество для американского сжиженного газа, который дороже российского. Тем самым Песков отметил, что США хотят заставить европейцев "покупать именно его".
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