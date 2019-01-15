"Это конспирология". Песков оценил сообщения о "сговоре" между Путиным и Трампом

По словам представителя Кремля, Соединённые Штаты Америки попали для себя в уникальную ситуацию.

Мнение о том, что между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом существует некий сговор — это конспирология, которая к реальности не имеет отношения. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью изданию "Аргументы и факты".

— Это конспирология, которая к реальности не имеет отношения, — сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что Соединённые Штаты попали для себя в уникальную ситуацию.

— Там раскол и в обществе, и в правительстве, и результатом этого являются те сложные условия, в которых приходится работать Трампу, — заявил пресс-секретарь.

Песков подчеркнул, что введённые против России санкции — "не бирюльки, а очень серьёзная вещь".

Угрозы со стороны США ввести санкции в связи с реализацией проекта "Северный поток — 2" представитель Кремля назвал неприкрытой попыткой обеспечить конкурентное преимущество для американского сжиженного газа, который дороже российского. Тем самым Песков отметил, что США хотят заставить европейцев "покупать именно его".