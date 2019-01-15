Силуанов заявил, что россияне тяжело восприняли изменения в пенсионной системе

По словам вице-премьера, само рассмотрение этого вопроса было неожиданно сложным и для кабмина, но данный шаг был необходим.

Изменение пенсионного возраста в стране было воспринято очень тяжело, но оно было необходимо для улучшения качества жизни российских пенсионеров. Об этом сказал первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью "Коммерсанту".

— Все страны двигаются по пути изменения возрастных критериев, что даёт возможность улучшать условия жизни пенсионеров. Тем не менее предложение правительства было воспринято очень тяжело, — сказал глава Минфина.

По его словам, само рассмотрение этого вопроса было неожиданно сложным для кабмина тоже, однако пойти на такой шаг было необходимо. Силуанов подчеркнул, что параметры пенсионной системы, сложившиеся в середине прошлого столетия, требовали донастройки.

Как отметил вице-премьер, сегодня в лучшую сторону изменились условия труда и продолжительность жизни россиян, при этом они будут меняться и в будущем.

Напомним, президент РФ Владимир Путин подписал пакет поправок в пенсионное законодательство в начале октября. Документом установлено поэтапное увеличение пенсионного возраста с 60 до 65 лет для мужчин, с 55 до 60 лет — для женщин. Причём право на досрочный выход на пенсию предоставляется при стаже 37 лет у женщин и 42 года — у мужчин. Изменения направлены на повышение уровня жизни граждан РФ.