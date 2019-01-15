"Санкции — не бирюльки". Песков оценил угрозы США в адрес "Северного потока – 2"

В Кремле уверены, что Штаты таким образом просто хотят заставить европейцев покупать свой сжиженный газ, который намного дороже российского.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил угрозы США ввести санкции в отношении компаний, которые занимаются строительством "Северного потока — 2".

— Санкции — это не бирюльки, а очень серьёзная вещь. Вот, например, нам угрожают ограничениями в связи с реализацией проекта "Северный поток — 2", — сказал представитель Кремля в интервью "АиФ".

Он поясняет, что подобные действия Вашингтона — это неприкрытая попытка обеспечить конкурентное преимущество американского сжиженного газа, который намного дороже российского. Более того, США пытаются таким образом заставить европейцев покупать именно свой СПГ.

Как уже сообщал Лайф, посол США в Германии Ричард Гренелл отправил германским компаниям письма, в которых предупредил о последствиях их участия в проекте "Северный поток — 2". Ряд немецких политиков раскритиковали действия посла и призвали федеральное правительство выразить протест.