В Шахтах будет объявлен траур по погибшим при взрыве в многоэтажке

Власти города Шахты Ростовской области объявят завтра, 16 января, день траура по погибшим при взрыве бытового газа и обрушении в девятиэтажном жилом доме. Об этом сообщил мэр города Андрей Ковалёв.
— Предлагаю на территории Шахт объявить завтра день траура, — заявил градоначальник на совещании по ликвидации последствий ЧС.
Ростовский губернатор Василий Голубев поддержал предложение Ковалёва и поручил подготовить соответствующие документы.
Напомним, утром 14 января в жилом девятиэтажном доме в городе Шахты произошёл взрыв газовоздушной смеси, вследствие чего были разрушены четыре квартиры на двух верхних этажах. В них проживало в общей сложности 12 человек. Погибли два жильца, из-под завалов спасены семь человек, судьба трёх остаётся неизвестной.
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