В Шахтах будет объявлен траур по погибшим при взрыве в многоэтажке

Ранее под обломками девятиэтажного жилого дома нашли тело второй жертвы, судьба трёх человек остаётся неизвестной.

Власти города Шахты Ростовской области объявят завтра, 16 января, день траура по погибшим при взрыве бытового газа и обрушении в девятиэтажном жилом доме. Об этом сообщил мэр города Андрей Ковалёв.

— Предлагаю на территории Шахт объявить завтра день траура, — заявил градоначальник на совещании по ликвидации последствий ЧС.

Ростовский губернатор Василий Голубев поддержал предложение Ковалёва и поручил подготовить соответствующие документы.

Напомним, утром 14 января в жилом девятиэтажном доме в городе Шахты произошёл взрыв газовоздушной смеси, вследствие чего были разрушены четыре квартиры на двух верхних этажах. В них проживало в общей сложности 12 человек. Погибли два жильца, из-под завалов спасены семь человек, судьба трёх остаётся неизвестной.