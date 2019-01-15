Песков рассказал, как часто Путин пользуется наличными

Президент России Владимир Путин пользуется наличными один-два раза в год. Как заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью изданию "Аргументы и факты", это происходит тогда, когда российский лидер катается на горных лыжах и заходит в кафе.

— Такое случается 1–2 раза в году. Когда он, допустим, катается на горных лыжах и заходит в горное кафе, где нужны наличные деньги, чтобы расплатиться, — сказал Песков, отвечая на вопрос, держит ли президент при себе наличные.

Ранее Песков рассказал, что глава государства получает зарплату и военную пенсию на карту банка "Россия". Эту финансовую организацию Путин выбрал после того, как она попала под американские санкции.