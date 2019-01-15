Песков рассказал о причинах нового обострения в отношениях Москвы и Киева

По словам представителя Кремля, оно связано с президентской гонкой на Украине и попытками Порошенко догнать в предвыборном рейтинге Тимошенко.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в отношениях Москвы и Киева наблюдается "новое обострение" и оно связано с предвыборной кампанией украинского лидера Петра Порошенко. Об этом он сказал в интервью газете "Аргументы и факты".

По словам Пескова, президент Незалежной "отчаянно стремится догнать по рейтингу" главу партии "Батьковщина" Юлию Тимошенко. Для этого политик использует самые разные приёмы, включая недавнюю провокацию в Керченском проливе.

— Несмотря на все проблемы, украинцы всё равно остаются для нас очень близким народом, о чём президент неоднократно говорил. Межгосударственные конфликты никоим образом не должны это изменить, — подчеркнул представитель Кремля.