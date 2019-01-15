Московских водителей попросили временно избегать поездок по Дмитровскому шоссе

Московских водителей попросили временно не выезжать на Дмитровское шоссе, чтобы не создавать помех компенсационным автобусам. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) призвал автовладельцев воспользоваться СВХ и Алтуфьевским шоссе.
На Дмитровском шоссе работают компенсационные маршруты. Просим водителей для поездок отказаться от маршрута по Дмитровскому шоссе и воспользоваться СВХ и Алтуфьевским шоссе. https://t.co/4j7pXaM0LI— ЦОДД (@gucodd) 15 января 2019 г.
Ранее по Дмитровскому шоссе между станциями метро "Петровско-Разумовская" и "Селигерская" было запущено 50 бесплатных автобусов из-за закрытия трёх станций салатовой ветки. "Окружная", "Верхние Лихоборы" и "Селигерская" временно не принимают пассажиров по причине подтопления.
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