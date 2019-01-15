Московских водителей попросили временно избегать поездок по Дмитровскому шоссе

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Московских водителей попросили временно избегать поездок по Дмитровскому шоссе

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Фото: © Агентство городских новостей "Москва"/Кирилл Зыков

Московских водителей попросили временно не выезжать на Дмитровское шоссе, чтобы не создавать помех компенсационным автобусам. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) призвал автовладельцев воспользоваться СВХ и Алтуфьевским шоссе.

Ранее по Дмитровскому шоссе между станциями метро "Петровско-Разумовская" и "Селигерская" было запущено 50 бесплатных автобусов из-за закрытия трёх станций салатовой ветки. "Окружная", "Верхние Лихоборы" и "Селигерская" временно не принимают пассажиров по причине подтопления.

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