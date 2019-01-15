"Заказная чернуха". Песков оценил политические Telegram-каналы

Подавляющее большинство политических Telegram-каналов — политологическая чернуха, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он поясняет, что их использует в качестве инструмента манипуляции при этом сам мессенджер — интересное явление.

— Там очень много познавательных каналов: исторических, лингвистических, экономических. Что касается политических каналов, я бы сказал, что их подавляющее большинство — это политологическая чернуха, причём чернуха заказная, с большим количеством фейков и глупостей, — сказал Песков в интервью газете "АиФ".

Ранее Песков призывал не относиться серьёзно к информации, которую размещают в Telegram-каналах. Он пояснял, что эти данные можно сравнить с тем, что мы говорим шёпотом друг другу на кухне.