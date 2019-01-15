Песков ответил на вопрос о вероятности появления аккаунта Путина в Twitter

У представителя Кремля спросили, может ли глава государства последовать примеру американского коллеги.

Президент РФ Владимир Путин не нуждается в аккаунте в Twitter, чтобы быть ближе к народу. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

— Такой потребности у Путина пока нет, — сказал Песков в интервью "АиФ", отвечая на соответствующий вопрос. — Ему не нужен Twitter, чтобы стать ближе к людям.

Его спросили, может ли Владимир Путин последовать примеру американского президента Дональда Трампа, который через Twitter делает громкие заявления, комментирует ситуацию внутри и вне страны, выражает своё негодование и симпатии.

Также Песков рассказал, как Путин узнаёт последние новости.