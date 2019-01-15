В метро Москвы приостановили движение поездов по участку Филёвской линии

Участок Филёвской линии метро Москвы между станцией "Кунцевская" и "Багратионовская" временно закрыт по техническим причинам. Об этом сообщается в твиттере столичной подземки.

— Поезда ходят между "Александровским садом" и "Багратионовской". Ориентировочное время восстановления движения — 30 минут, — уточнили в пресс-службе Московского метрополитена.

Ранее сегодня утром три станции Люблинско-Дмитровской линии столичной подземки были временно закрыты из-за поступления воды на участке между станциями "Окружная" и "Верхние Лихоборы". Водителей призвали временно не выезжать на Дмитровское шоссе, чтобы не создавать помех компенсационным автобусам, запущенным между станциями.