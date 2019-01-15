Песков объяснил отсутствие смартфона у Путина

По его словам, президент прекрасно обходится без этого распространённого устройства.

У президента РФ Владимира Путина нет смартфона, потому что его наличие означает полную прозрачность для человека. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Глава государства не может иметь смартфон, потому что это означает, что человек соглашается на полную прозрачность, — сказал Песков в интервью газете "АиФ".

Отвечая на вопрос, как Путин обходится без телефона, Песков заверил, что прекрасно, и задал риторический вопрос: "Как раньше без телефона обходились?"

Представитель Кремля рассказал, что президент получает информацию в том числе из газет, журналов, Интернета.