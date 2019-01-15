Сбербанк может лишиться монополии на рынке переводов физлиц

ЦБ, ФАС и Минфин провели анализ рынка финансовых трансферов в рамках плана по развитию конкуренции на 2018–2020 годы.

Банк России, Минфин и ФАС выступили с предложением установить равную стоимость внутрибанковских переводов вне зависимости от региона и обязать все банки начать работу в будущей системе быстрых переводов ЦБ, где максимальная комиссия за перевод составит 3 рубля. Об этом сообщает газета "Коммерсант".

Как отмечается, ЦБ, ФАС и Минфин проанализировали рынок финансовых переводов физлиц в рамках плана по развитию конкуренции на 2018–2020 годы.

Согласно результатам исследования, суммы комиссий при переводах служат барьером для смены банка физлицом и для перевода средств в другую кредитную организацию. При этом на самом рынке существует высокая концентрация, в которой есть один монополист — Сбербанк. На счету кредитной организации 94% всех денежных переводов за 2018 год.

Как показал анализ жалоб потребителей, наибольшее беспокойство среди физлиц вызывают взимаемые платы при внутрибанковских межрегиональных переводах. Вне одного региона внутренний перевод через удалённые каналы обойдётся клиенту в 1%, но не более 1 тысячи рублей.

Исследователи называют такую практику недопустимой, потому что это говорит о "межрегиональной дискриминации потребителей".

Как ранее писал Лайф, эксперты ответили, надо ли "срочно" брать ипотеку из-за роста ставки Сбербанка.