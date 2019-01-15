Санкции ничего не изменили! Песков заявил, что у США нет рычагов давления на РФ

Представитель Кремля напомнил, что Москва уже более 40 лет живёт под разными ограничительными мерами, в том числе и со стороны Вашингтона.

Соединённые Штаты не обладают рычагами давления, которые могли бы вынудить Россию изменить свою политику. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью изданию "Аргументы и факты".

— Несмотря на то что США — самая крупная в мире экономика, у них нет инструментов, которые могут вынудить Россию отказаться от своей суверенной политики, — сказал представитель Кремля.

Песков напомнил, что Российская Федерация на протяжении более чем 40 лет живёт под разными санкциями, в том числе и со стороны Штатов. Он подчеркнул, что Вашингтон задействовал огромный арсенал всевозможных ограничений, но он не привёл к желаемым результатам — "санкции ничего не изменили".

Пресс-секретарь президента РФ добавил, что Кремль также не может вынудить Белый дом отказаться от своей политической линии.