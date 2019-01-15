Устранили подтопление. Движение на салатовой ветке метро Москвы восстановлено

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Устранили подтопление. Движение на салатовой ветке метро Москвы восстановлено

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Три станции московского метро "Окружная", "Верхние Лихоборы", "Селигерская", которые были закрыты из-за подтопления, снова доступны для пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба столичной подземки.

— Движение на северном участке Люблинско-Дмитровской линии восстановлено, — сообщается в "твиттере" московского метро.

Ранее сообщалось, что около 100 человек устраняли последствия подтопления в метро. Вода появилась на участке между "Окружной" и "Верхними Лихоборами". В итоге три станции были временно закрыты. Между "Петровско-Разумовской" и "Селигерской" курсировали бесплатные автобусы.

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