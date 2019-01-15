"Во многом рискуют". Песков назвал одну из опасностей для любителей соцсетей

Представитель Кремля отметил, что рано или поздно встанет вопрос, жить под диктовку или быть заблокированным.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил мнение, что те, кто проводят большое количество времени в социальных сетях, во многом рискуют. Свою точку зрения представитель Кремля высказал в интервью изданию "Аргументы и факты".

— Сколько российских аккаунтов пострадало, когда в США вдруг посчитали, что они создавались для вмешательства в их президентские выборы? Я уверен, что там было огромное количество аккаунтов, которые знать не знали про эти выборы. Но их просто заблокировали — и всё, — сказал он.

Пресс-секретарь также напомнил о заблокированном аккаунте главы Чечни Рамзана Кадырова в "Инстаграме". Блокировки в социальных сетях Песков сравнил с ситуацией с системой SWIFT.

— Не нравится Америке, как Иран себя ведет, — отключают там банки от этой системы. А где гарантии, что завтра России не отключат? — отметил Песков.

По его словам, рано или поздно встанет вопрос, жить под диктовку или быть заблокированным.

Между тем, пресс-секретарь российского лидера назвал Instagram, с одной стороны, гениальным изобретением, но страница пользователя может быть заблокирована в любой момент.

Ранее Песков сообщил, что ни разу в жизни не заходил в "Фейсбук" и "Одноклассники" и даже не знает, как выглядит "ВКонтакте" изнутри. Отвечая на вопрос, нуждается ли президент в аккаунте в "твиттере", пресс-секретарь заявил, что "Ему не нужен Twitter, чтобы стать ближе к людям".