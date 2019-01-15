Космический огород. Китайцы вырастили хлопок на обратной стороне Луны

Китайский аппарат "Чанъэ-4", который ранее совершил мягкую посадку на обратной стороне Луны, успешно провёл первый в истории человечества биологический эксперимент на поверхности спутника Земли. Об этом сообщило Центральное телевидение КНР.
Аппарат доставил на Луну семена рапса, хлопчатника, картофеля, а также личинок дрозофилы и дрожжи. Первые ростки дал хлопчатник, несмотря на такие суровые испытания, как низкая гравитация, сильная радиация и большая разница температур.
【嫦娥四号完成人类首次月面生物实验】北京时间1月15日，嫦娥四号上搭载的生物科普试验载荷发布最新试验照片，照片显示试验搭载的棉花种子已长出嫩芽，这也标志着嫦娥四号完成了人类在月面进行的首次生物实验。这株植物嫩芽后续还将继续生长，有望成为月球上的第一片绿叶。#科技中国 #嫦娥四号 pic.twitter.com/6xQU3z6ml5— 中国新闻社 (@CNS1952) 15 января 2019 г.
Ранее "Чанъэ-4" прислал на Землю одну из самых важных и ценных научных фотографий нескольких последних десятилетий — панорамный снимок места приземления.
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