Космический огород. Китайцы вырастили хлопок на обратной стороне Луны

На спутник были доставлены также семена рапса, картофеля, резуховидки, личинки плодовой мухи и дрожжевые грибки.

Китайский аппарат "Чанъэ-4", который ранее совершил мягкую посадку на обратной стороне Луны, успешно провёл первый в истории человечества биологический эксперимент на поверхности спутника Земли. Об этом сообщило Центральное телевидение КНР.

Аппарат доставил на Луну семена рапса, хлопчатника, картофеля, а также личинок дрозофилы и дрожжи. Первые ростки дал хлопчатник, несмотря на такие суровые испытания, как низкая гравитация, сильная радиация и большая разница температур.

Ранее "Чанъэ-4" прислал на Землю одну из самых важных и ценных научных фотографий нескольких последних десятилетий — панорамный снимок места приземления.