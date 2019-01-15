"Самое тяжёлое испытание". В Якутии молдавский спортсмен пробежал 50 км в –60°C

Марафонец рассказал, что ему всё время не хватало кислорода и маску забило льдом.

Молдавский спортсмен-экстремал Дмитрий Волошин пробежал 50 километров при температуре минус 60 градусов. Об этом сообщает ИА ЯСИА.

Как отмечается, соревнования прошли в Оймяконском улусе Якутии 14 января. Согласно метеорологическим сводкам, ощущаемая температура составила минус 67 градусов. Спортсмен прошёл дистанцию за шесть часов.

— Это было самое тяжёлое испытание в моей спортивной карьере. Это как выход в открытый космос — жуткий мороз и не хватает воздуха. Никакая экипировка не может защитить тебя от такого мороза, — рассказал Волошин.

По его словам, кислорода во время марафона не хватало, а маску забило льдом. Волошин занимался фридайвингом, и поэтому периодически применял технику задержки дыхания.

Ранее Лайф рассказывал о марафонце Илье Пестереве, который пробежал в Оймяконе дистанцию в 38 километров при температуре воздуха минус 52 градуса.