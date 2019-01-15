Обманывали одиноких пенсионеров. Под Волгоградом раскрыли банду лжегазовиков

Мошенники осматривали оборудование в квартирах пожилых людей, находили "нарушения" и требовали заплатить штраф.

Полицейские задержали трёх мужчин, которые представились сотрудниками газовых служб и обманули трёх пенсионеров из города Камышин Волгоградской области на сумму 85 тысяч рублей. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

В ведомстве отметили, что мужчины с 8 по 10 января осматривали оборудование в квартирах пенсионеров, находили якобы нарушения и требовали заплатить штраф. Для этого они предлагали поехать в Волгоград, но, зная, что такие передвижения для пожилых людей обременительны, необходимую сумму предлагали заплатить на месте.

Сейчас мужчины задержаны, и им грозит до пяти лет лишения свободы.