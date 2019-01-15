Авторитетный и важный. Путин заявил о значимости Гайдаровского форума

Глава государства ожидает, что идеи и рекомендации гостей встречи будут способствовать эффективному решению стоящих перед Россией стратегических задач.

Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников и организаторов Гайдаровского форума и отметил значимость мероприятия. Слова главы государства опубликованы на официальном сайте Кремля.

— Гайдаровский форум является одной из наиболее авторитетных дискуссионных площадок, на которой обсуждаются ключевые социально-экономические проблемы современности, предлагаются перспективные пути их решения, — подчеркнул российский лидер.

По мнению Путина, мероприятие неизменно привлекает внимание известных отечественных и иностранных учёных, а также политиков, предпринимателей, журналистов. Президент РФ считает, что Гайдаровский форум формирует насыщенную и актуальную повестку.

Глава государства назвал тему нынешней встречи "Россия и мир: национальные цели развития и глобальные тренды" исключительно важной и востребованной. Путин ожидает, что идеи и рекомендации участников форума будут способствовать эффективному решению стоящих перед страной стратегических задач, повышению роли России в интеграционных процессах, а также мировом экономическом, технологическом и инвестиционном сотрудничестве.