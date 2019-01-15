Сотни пар выстроились в очередь в Петербурге ради "красивой даты" свадьбы

В Санкт-Петербурге сотни человек выстроились в очередь у загса ради получения "красивой даты" свадьбы. Очередь растянулась на многие десятки метров, заняв тротуар вдоль нескольких зданий.
Дело в том, что с сегодняшнего дня в загсах и Дворцах бракосочетания Северной столицы начинают принимать заявления на заключение брака. Дату можно выбрать с апреля по декабрь.
Желающим "получить" заветную дату пришлось занять очередь на улице рано утром и теперь простоять на морозе несколько часов.
Трансляцию с места событий для Лайфа ведёт гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS), за что получит денежное вознаграждение.
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