В Великом Новгороде инспектора ДПС заподозрили в сговоре с эвакуаторщиком

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В Великом Новгороде инспектора ДПС заподозрили в сговоре с эвакуаторщиком

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В Великом Новгороде следователи возбудили уголовное дело в отношении сотрудника ГИБДД и владельца штрафстоянки за преступный сговор. Как сообщает региональное СУ СКР, правоохранитель получал деньги за информацию о машинах, подлежащих эвакуации.

— За каждый вызов эвакуатора данной компании инспектору причиталось от одной до трёх тысяч рублей, — уточнили в пресс-службе управления.

По данным следствия, в обмен бизнесмен первым получал информацию о необходимости эвакуации автомобилей, в том числе с мест ДТП. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления, включая общую сумму взяток.

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