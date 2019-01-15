В Великом Новгороде инспектора ДПС заподозрили в сговоре с эвакуаторщиком

В Великом Новгороде следователи возбудили уголовное дело в отношении сотрудника ГИБДД и владельца штрафстоянки за преступный сговор. Как сообщает региональное СУ СКР, правоохранитель получал деньги за информацию о машинах, подлежащих эвакуации.

Эвакуаторщик платил сотруднику ГИБДД за каждую машину, отправленную на штрафстоянку.



В Великом Новгороде возбуждено уголовное дело в отношении инспектора ДПС и руководителя коммерческой фирмы. За каждый вызов эвакуатора данной компании инспектору причиталось от 1 до 3 тыс. руб. pic.twitter.com/AY8Rdwfh1O — Следственный комитет (@sledcom_rf) 15 января 2019 г.

— За каждый вызов эвакуатора данной компании инспектору причиталось от одной до трёх тысяч рублей, — уточнили в пресс-службе управления.

По данным следствия, в обмен бизнесмен первым получал информацию о необходимости эвакуации автомобилей, в том числе с мест ДТП. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления, включая общую сумму взяток.