Орешкин заявил о недопустимо высоком уровне экономического неравенства в России

Министр отметил, что, несмотря на сложившуюся ситуацию, существует позитивная тенденция к её изменению.

Уровень экономического неравенства в России остаётся недопустимо высоким, несмотря на постепенное снижение. Об этом заявил министр экономического развития Максим Орешкин во время проведения X Гайдаровского форума. Его слова цитирует ТАСС.

— На позитивный тон настраивает та динамика, которая была представлена в обоих исследованиях, но при этом я согласен с посылом, что у нас он остаётся недопустимо высоким, — сказал Орешкин.

Министр подчеркнул, что экономическое неравенство опасно тем, что некоторые граждане лишаются доступа к качественному образованию и медицине.

Орешкин также отметил, что проблема неравенства характерна для всего мира. По его мнению, результаты выборов в США, протесты "жёлтых жилетов" во Франции связаны именно с поляризацией общества.

Как ранее писал Лайф, президент РФ Владимир Путин напомнил, что неравенство в доходах есть в любой стране.