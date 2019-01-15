В Тверской области молодая пациентка умерла на приёме у массажиста

Была ли у мастера лицензия на оказание подобных услуг — неизвестно. Причина смерти 29-летней потерпевшей устанавливается.

Трагический инцидент произошёл в городе Конаково Тверской области. 29-летняя местная жительница скончалась на сеансе лечебного массажа, который мастер проводил у себя на дому. Местные СМИ сообщают, что несколько лет назад пациентка перенесла операцию на сердце, однако массажист не счёл это противопоказанием к процедуре.

Первые два сеанса прошли хорошо, на самочувствие женщина не жаловалась, однако в третий раз пациентке стало плохо, она потеряла сознание. Сперва массажист попытался реанимировать её самостоятельно, а когда понял, что ничего не помогает, вызвал скорую.

Спасти женщину, к сожалению, не удалось. Причина смерти неизвестна. Обстоятельствами происшествия уже заинтересовались следователи.

— С целью проверки всех обстоятельств произошедшего, изложенных в СМИ, следователем следственного отдела по городу Конаково Следственного управления по Тверской области Следственного комитета Российской Федерации организовано проведение доследственной проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение, — сообщили в ведомстве.