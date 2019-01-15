Голикова заявила о снижении уровня бедности населения в России

Численность россиян, которые живут за чертой бедности, за девять месяцев прошлого года снизилась на 0,5 процента. Об этом заявила вице-премьер правительства Татьяна Голикова в ходе Гайдаровского форума.

— Если в 2015–2016 годах уровень бедности в целом по Российской Федерации составлял 13,3%, то в 2017 году впервые после 2012 года возобновилось снижение уровня бедности — значение показателя составило 13,2%, — сказала она.

По словам Голиковой, согласно данным Росстата, уровень бедности в прошлом году за девять месяцев составлял 13,3 процента, что ниже аналогичного периода 2017 года. Тогда показатель достигал отметки в 13,8 процента.