Володин оценил перспективы возвращения России в ПАСЕ

Спикер ГД отмечает, что пока в Ассамблее боятся услышать точку зрения, которая не совпадает с их.

Россия считает невозможным возвращение в Парламентскую ассамблею Совета Европы, так как поправки об исключении санкционных статей из регламента ПАСЕ не были приняты. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с председателем парламента Финляндии Паулой Рисикко.

— Исходя из того что регламент не изменён и эта норма в нём осталась, мы считаем для себя невозможным участие в работе Парламентской ассамблеи, где боятся слышать другую точку зрения, — отмечает Володин.

Он напомнил, что Москва настаивает на том, что все страны-участницы имеют равные права, о чём сказано в уставе Совета Европы.

Ранее Лайф писал, что ПАСЕ предложила Госдуме сформировать делегацию для участия в зимней сессии.