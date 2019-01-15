Глава Крыма Сергей Аксёнов отправил в отставку мэра Феодосии Сергея Фомича. Кроме того, своего поста лишился председатель горсовета Владимир Титаренко.
— Мной было принято решение и сегодня было предложено написать заявление об увольнении главе администрации Феодосии Фомичу Сергею, — объявил Аксенов.
Исполняющим обязанности главы администрации Феодосии назначен Сергей Бовтуненко.
В прошлом месяце руководитель Крыма предупредил власти Феодосии о "стопроцентной перезагрузке" администрации, если не будут решены накопившиеся проблемы.
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