Аксёнов отправил в отставку мэра Феодосии

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Аксёнов отправил в отставку мэра Феодосии

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Фото: pixabay

Глава Крыма Сергей Аксёнов отправил в отставку мэра Феодосии Сергея Фомича. Кроме того, своего поста лишился председатель горсовета Владимир Титаренко.

— Мной было принято решение и сегодня было предложено написать заявление об увольнении главе администрации Феодосии Фомичу Сергею, — объявил Аксенов.

Исполняющим обязанности главы администрации Феодосии назначен Сергей Бовтуненко.

В прошлом месяце руководитель Крыма предупредил власти Феодосии о "стопроцентной перезагрузке" администрации, если не будут решены накопившиеся проблемы.

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