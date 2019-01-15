Стафилококк и вяжущий привкус. "Росконтроль" назвал несъедобную буженину

Один из образцов "царского" угощения отличился больше всего. Он попал в чёрный список за бактерий группы кишечной палочки и "резинистую" консистенцию.

"Росконтроль" проверил буженину шести известных мясных брендов и забраковал большинство образцов из-за многочисленных нарушений. В лаборатории отправилась продукция марок "Мясницкий ряд", "Рублёвский", "Каждый день", "Ремит", "Мясной дом Бородина" и "Ближние Горки".

Образцы тестировали по 50 параметрам качества и безопасности. Все производители соврали о пищевой ценности своего продукта. Так, в буженине "Ремит" жира нашли на 68% меньше, а белка на 73,5% больше указанного на этикетке. В "Ближних Горках" жира на 13% меньше, а белка на 46% больше заявленного, в буженине "Каждый день" — на 85% меньше жира и на 55% больше белка. В "Мясницком ряде" жира оказалось на 14,5% меньше, а белка на 31,5% больше, в "Рублёвском" — на 63% меньше жира и почти наполовину меньше белка.

Больше всего нарушений нашли у копчено-запечённой буженины марки "Каждый день". В "царском" угощении эксперты обнаружили бактерии золотистого стафилококка и нитрит натрия, а также целый ряд незаявленных компонентов: сорбиновую кислоту, каррагинан, клетчатку, изолят соевого белка и красный перец. Также эксперты указали на плотную резинистую консистенцию продукта и сладковатый привкус. "Каждый день" первым полетел в чёрный список.

Там же оказалась буженина бренда "Мясницкий ряд" за содержание бактерий группы кишечной палочки и вяжущий привкус. "Рублёвский" и "Мясной дом Бородина" попали в список товаров с замечаниями, которые не рекомендованы к покупке. У экспертов не оказалось существенных нареканий к деликатесам двух марок — "Ремит" и "Ближние Горки". Они рекомендованы к покупке.

Ранее "Росконтроль" нашёл бактерии группы кишечной палочки и превышение присутствия дрожжей в тортах "Наполеон".