В России предложили ввести налог на выезд из страны

По мнению инициаторов, это позволит собирать около 35 миллиардов рублей в год и ускоренно развивать туристическую отрасль страны.

Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "АВАНТИ" предложила ввести в России налог на выезд из страны — как для иностранцев, так и для граждан РФ. Как сообщает РИА "Новости", соответствующее предложение направлено в адрес спикеров Совфеда Валентины Матвиенко и Госдумы Вячеслава Володина. Ещё один адресат — глава Ростуризма Олег Сафонов.

— Сегодня созданы уникальные условия, при которых можно в относительно короткие сроки возродить туристическую отрасль России и повысить её мировую конкурентоспособность, — говорится в документе, подписанном президентом ассоциации Рахманом Янсуковым.

Предлагается собирать с выезжающих по 500 рублей. По мнению инициаторов, такая мера позволит приносить ежегодно порядка 35 миллиардов рублей в туристическую сферу страны. Это позволит, в свою очередь, "заложить основу для перехода туристической отрасли России на инновационный путь развития".

Напомним, что несколько дней назад такой налог ввели в Японии. Там соответствующие сборы должны платить иностранцы, кроме случаев, когда они в стране проездом и некоторых других. Есть такая практика также в Индонезии, Индии, Израиле и так далее.