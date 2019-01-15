Причиной пожара на территории Киево-Печерской лавры мог стать поджог

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Причиной пожара на территории Киево-Печерской лавры мог стать поджог

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Ранее представители УПЦ рассказали, что возгорание произошло вне территории монастыря.

На Украине в связи с пожаром рядом с Киево-Печерской лаврой возбуждено уголовное дело, сообщает агентство "Украинские новости" со ссылкой на пресс-секретаря Печерского райуправления полиции Киева Оксану Тищенко. Предварительная причина возгорания — поджог.

— Зарегистрировано уголовное производство по части 2 статьи 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества), — сказала Тищенко.

Пожар произошёл 14 января. Позже в УПЦ заявили, что гореть начало здание, находящееся вне территории комплекса.

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