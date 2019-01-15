В Омской области пенсионерка умерла после удаления зуба

79-летняя женщина скончалась после планового удаления зуба в городе Тюкалинске в Омской области. Об этом сообщает "Вечерний Омск".
После проведённой процедуры пенсионерке стало плохо в коридоре. Она завалилась на бок. Другие пациенты позвали врачей. Специалисты пытались реанимировать пациентку, но не смогли этого сделать.
По предварительным данным, причиной смерти пенсионерки стала сердечная недостаточность. По факту произошедшего проводится проверка.
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