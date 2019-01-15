Ставок больше нет. Банкам запретили переводить деньги в онлайн-казино Azino777

Налоговикам пришлось прибегнуть к этой мере по причине невозможности блокировки ресурса: попадая в чёрный список Роскомнадзора, компания тут же создаёт бесчисленные сайты – "зеркалки".

Федеральная налоговая служба (ФНС) запретила российским банкам и платёжным системам осуществлять платежи в адрес нелегального онлайн-казино Azino777. Об этом сообщает во вторник газета "Ведомости".

Отметим, что деятельность ресурса запрещена на территории России, однако компании удаётся бесконечно создавать зеркала и таким образом уходить от блокировок. Налоговики рассчитывают, что сработает второй способ — по получателю платежа. Платёжные системы, видя конечного получателя, должны будут блокировать денежный перевод.

Ранее сообщалось, что Azino777 вошло в список 20 крупнейших рекламодателей на рынке онлайн-видео в 2017 году. По оценкам РБК, годовой объём ставок в крупнейшем онлайн-казино России составляет до 15 млрд рублей.