В "Мосметрострое" назвали причину подтопления участка салатовой ветки

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В "Мосметрострое" назвали причину подтопления участка салатовой ветки

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Фото: © РИА "Новости" / Виталий Белоусов

Гидроудар, который произошёл при строительстве второго вестибюля станции "Окружная", мог стать причиной поступления воды на участок Люблинско-Дмитровской линии московского метро. Об этом сообщил генеральный директор "Мосметростроя" Сергей Жуков.

— Причиной поступления воды на участок салатовой ветки метро мог стать гидроудар, произошедший во время строительства второго вестибюля станции "Окружная", — приводятся слова Жукова на странице Московского метрополитена в "Твиттере".

Ранее сообщалось, что около 100 человек устраняли последствия подтопления в метро. Вода появилась на участке между "Окружной" и "Верхними Лихоборами". В итоге три станции были временно закрыты. Между "Петровско-Разумовской" и "Селигерской" курсировали бесплатные автобусы. Сейчас движение поездов на участке Люблинско-Дмитровской линии восстановлено.

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