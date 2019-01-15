"Тебя не накормят!" Учителя в Челнах не пустили голодного школьника в столовую

На кадрах видно, что в ответ на уговоры мальчика одна из учительниц попыталась оттолкнуть его от двери.

В одной из школ в Набережных Челнах педагоги отказались пустить в столовую школьника, поскольку он ничего не собирался покупать. Кадры противостояния голодного ученика и двух педагогов были опубликованы в соцсетях.

— Ты покупать ничего не будешь! Тебя не накормят! На тебя не накрыли! Развернулся и пошёл! — в один голос твердят сотрудницы учебного учреждения, не обращая внимания на заявления ребёнка о том, что он голоден.

На кадрах видно, что в ответ на просьбы школьника одна из "хранительниц столовой" попыталась оттолкнуть его от двери. После недолгих уговоров мальчику не оставалось ничего другого, кроме как уйти восвояси. Отмечается, что инцидент произошёл 10 января в челнинской школе № 13.

Видео вызвало бурную реакцию в соцсетях. Некоторые предположили, что у учителей могли быть существенные причины для таких действий. Инцидентом заинтересовались местная администрация и прокуратура.