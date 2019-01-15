А рыбка будет? В отделениях Почты России начали продавать пиво

В компании подчеркнули, что продажа напитков стартовала с целью повысить рентабельность и снизить число жертв некачественного алкоголя.

В Мурманской области десятки отделений Почти России начали продавать пиво, сообщила главный специалист по корпоративным коммуникациям Олеся Голушкова в беседе с РИА "Новости".

В компании считают, что новая для Почты России продукция позволит повысить рентабельность отделений и привлечь дополнительные средства на улучшение работы почтовой связи.

— Реализация слабоалкогольных напитков в отделениях почтовой связи предоставляет доступ населению к качественной, сертифицированной продукции, — сказала Голушкова.

Она подчеркнула, что, по данным Роспотребнадзора, в среднем 1250 человек каждый год становятся жертвами некачественного алкоголя и фальсификатов.

Как ранее писал Лайф, Почта России начнёт взимать пошлины за товары из зарубежных интернет-магазинов.