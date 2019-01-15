Россия и США начали в Женеве переговоры по ДРСМД

В Женеве начались консультации делегаций России и США по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Как сообщает ТАСС, автомобили американских дипломатов прибыли в постпредство РФ при отделении ООН и других международных организациях.
Делегацию России возглавляет замглавы МИД РФ Сергей Рябков, американскую — замглавы Госдепа Андреа Томпсон. Встреча проходит за закрытыми дверями.
Ранее Сергей Рябков призывал США отказаться от ультиматумов во время встречи.
Напомним, власти США ранее заявили о решении выйти из договора. Отсчёт заявленного срока в 60 дней может начаться в феврале этого года. Россия отвергает все обвинения со стороны Штатов по поводу того, что она якобы не исполняет договор.
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