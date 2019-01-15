Астролог связал проблемы Украины с плохим гимном

Он считает, что с нынешним текстом стране никогда не добиться экономического благополучия.

Астролог Влад Росс в 17-ю годовщину утверждения Радой гимна Украины заявил, что его нужно срочно заменить. Об этом он сказал в интервью местному изданию "Главред". Пугают астролога уже первые строчки, где говорится, что ещё не умерли на Украине слава и воля.

— Если у нас будет гимн с такими словами, то мы никогда не добьёмся экономического благополучия. Слов "мёртвый" или "умирать" вообще не должно быть в тексте гимна! — заявил Росс.

По мнению астролога, гимн должен способствовать благополучию и процветанию страны.

— Слова с надеждой на то, что кто-то сгинет, исчезнет, "как роса на солнце", что всё просто вымрет вокруг нас — проявление чисто рабской психологии, что недопустимо в гимне, — сказал астролог.

Он привёл в пример гимн Хорватии, где говорится о том, что её земля — самая лучшая, а история — героическая.

— Нам нужен подобный, — сказал Росс, отметив, что территориальные проблемы Хорватии решились, как только хорваты изменили гимн.

Ранее российский сенатор высмеял слова президента Украины Петра Порошенко, "спасшего" Украину от риска.