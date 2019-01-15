В Сети обсуждают "пророческий" ролик, где Зеленский "хоронит" Порошенко

Промовидео к сериалу "Слуга народа" было опубликовано ещё в прошлом году, а получило популярность лишь теперь, когда украинский комик подтвердил своё участие в президентских выборах в Незалежной.

В соцсетях набирает популярность видео, где в сатирической форме "хоронят" действующего главу Украины Петра Порошенко. Ролик был снят в рамках украинского телесериала "Слуга народа", автором которого является шоумен, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский.

Сюжет строится вокруг прощальной речи, которую Зеленский зачитывает на "похоронах" главы украинского государства.

— Какое горе, неоценимая утрата для всей нашей политики. На выборах 2014-го он обещал нам сильную экономику. Как много он ещё не смог нам пообещать. Он ушёл, и ушёл так рано! — сокрушается шоумен.

Кроме того, он припомнил "покойному" повышенные цены на газ, жилищное строительство в охраняемых ЮНЕСКО зонах, политическую нечистоплотность. Отсутствие имени на могильной плите Зеленский объяснил тем, что Порошенко ещё "при жизни переписал свою смерть на жену и близких родственников".

— Он сделал лучшее для страны — он умер, чтобы мы могли жить! — иронизирует Зеленский.

Пользователи социальных сетей, несмотря на то что ролику уже более чем три месяца, начали активно его комментировать. Многие предположили, что видео и было намёком на то, что Зеленский будет баллотироваться в президенты Незалежной.

— "Слуга народа — 3" — это предвыборная агитация Зеленского, — комментирует пользователь с ником Олег Олег. — Этот сериал выйдет перед выборами президента.

Другие предложили Зеленскому не идти в политику, чтобы не оказаться на месте "покойного".

— Вот и юмори, а не лезь на место трупа, — говорит ppuebblo.

Большинство украинцев поддержали данный ролик Зеленского.

— 100% Зеленский прав, но мало сказал﻿, — написал iaqoi.

— Народ с тобой﻿, — отметил Foreckinfo Spek.

Напомним, что в новогоднюю ночь Зеленский подтвердил своё намерение баллотироваться на пост президента Украины. Позже он попросил жителей указать пять главных проблем страны и таким образом составить его предвыборную программу.

По результатам опроса, Зеленский занимает второе место в рейтинге потенциальных кандидатов на президентских выборах 2019 года, уступая лишь кандидату от партии "Батьковщина" Юлии Тимошенко. Действующий лидер Незалежной Пётр Порошенко оказался на третьей позиции.