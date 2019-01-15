"Мужчина" в украинской политике". Ярош заявил о готовности подчиняться Тимошенко

Националист сравнил политика с княгиней Ольгой, которая некогда эффективно защищала свои земли.

Основатель и бывший лидер "Правого сектора"* Дмитрий Ярош не исключил, что глава партии "Батьковщина" Юлия Тимошенко может победить на предстоящих президентских выборах на Украине. Об этом депутат заявил, отвечая на вопрос, может ли он представить её в роли главнокомандующего ВСУ.

— Она, по-моему, один из немногих "мужчин" в украинской политике, поэтому, в принципе, могу представить. Во время войны руководить обороной, силовым блоком должны мужчины. Но в истории Украины была княгиня Ольга, которая эффективно защищала земли, — сказал националист в интервью газете "Украинская правда".

По мнению нардепа, предстоящие президентские выборы сулят много неожиданностей. Основатель "Правого сектора" также заявил о готовности подчиняться Тимошенко в случае её победы.

Выборы президента Украины пройдут 31 марта 2019 года. Как ранее писал Лайф, опросы показали низкий рейтинг действующего лидера Незалежной Петра Порошенко: больше половины респондентов заявили, что никогда бы за него не проголосовали. Лидером президентских рейтингов на данный момент является Юлия Тимошенко.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.