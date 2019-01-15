Требовал вылечить мать. Петербуржец взял врача скорой помощи в заложники

Против мужчины правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Незаконное лишение свободы".

Жителя Санкт-Петербурга задержали за то, что он не хотел выпускать из квартиры врача скорой помощи, требуя вылечить его мать. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу регионального ГУМВД.

Как отмечается, инцидент произошёл 14 января в доме на улице Куйбышева. Женщина — врач районной поликлиники прибыла на вызов в квартиру 80-летней хозяйки квартиры.

Сын пациентки начал требовать вылечить мать, отказался выпускать врача из квартиры и угрожал расправой. Медик смогла вызвать полицию, после чего мужчину задержали. Против него возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное лишение свободы".

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