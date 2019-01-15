565 участков и 22 автомобиля. У Шестуна нашли имущество на 10 млрд рублей

Всего же за время проверки у бывшего чиновника обнаружили более 676 объектов недвижимости.

Генпрокуратура обнаружила, что у экс-главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна имущество в размере десяти миллиардов рублей. Как пояснил официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной, прокуроры через потребуют в доход государства незаконное нажитое имущество бывшего чиновника.

— По предварительным оценкам, все это имущество оценивается в 10 миллиардов рублей… Имущественное положение Шестуна не соответствует никоим образом его официальным доходам, — сказал Куреной на видеоканале Генпрокуратуры "Эфир".

Во время проверки у Шестуна нашли более 676 объектов недвижимости в Серпуховском районе, из которых 565 — это земельные участки. Последние были оформлены на подконтрольные Шестуну 40 юридических лиц и номинальных директоров.

— Таким образом, на балансе Шестуна сейчас находится почти 1,5 тысячи гектар муниципальной земли, принадлежавшей государству, — отметил Куренной.

Кроме того, у бывшего чиновника нашли автопарк из 22 автомобилей. Их стоимость около 27 миллионов рублей.

Шестун обвиняется в превышении должностных полномочий. Он был арестован. Вину Шестун не признаёт.