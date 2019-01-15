Суд в Таиланде приговорил Алекса Лесли и Настю Рыбку к условному сроку

Секс-коуч и самая известная его подопечная провели в тюрьме, дожидаясь приговора, почти год.

В Таиланде вынесли приговор сексу-коучу Алексу Лесли и его подопечной Насте Рыбке (Анастасии Вашукевич), сообщают РИА Новости. Парочка приговорена к условному сроку за "предоставление услуг сексуального характера" в составе преступной группы.

Накануне заседания стало известно, что Лесли и Рыбка отказались от услуг своих адвокатов, а также подали в суд несколько петиций. В частности, они просили заменить председательствующего на процессе судью, а также снять с них на время суда ручные и ножные кандалы, в которых заключенных привозят из тюрьмы.

Лесли, Рыбка, а также и ещё 8 человек были задержаны в феврале прошло года во время "секс-тренинга", который власти Таиланда сочли незаконным. В материалах суда отмечалось, что сообщество под руководством Лесли и Рыбки тайно организовывало секс-тренинги и побуждало людей, которые в них участвовали, совершать непристойные действия с другими людьми. Позднее они объяснили, почему не согласны с обвинениями.

17 апреля суд Паттайи оправдал Лесли и Рыбку по делу о незаконном предпринимательстве, но покинуть Таиланд они пока не могли из-за других пунктов обвинения, решение по которому было вынесено сегодня.