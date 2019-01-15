Путину покажут российские композитные клюшки "Т-90" и "С-400"

Глава государства периодически играет в хоккей, выходит на лёд в матчах Ночной хоккейной лиги.

Президенту РФ Владимиру Путину сегодня покажут линейку новых российских хоккейных клюшек, сделанных из композитного материала. Необычный спортивный инвентарь главе государства презентуют в Москве перед заседанием наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив.

Директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева отметила, что президенту предложат сыграть с одной из них.

— Я думаю, конечно, предложим. Дело в том, что клюшки не обычные, а композитные. И нам будет очень приятно, и лидеру проекта, если Владимир Владимирович сыграет с этой клюшкой, — сказала она Лайфу.

Впрочем, как рассказал директор направления "Новый бизнес" Агентства стратегических инициатив Артём Аветисян, глава государства уже играл с одной из этих клюшек, с названием "Россия".

Названия других же взяты у знаменитого российского оружия — Т-90, С-400, АК-47, "Катюша".

В прошлом году Путин подарил участникам турнира Ночной хоккейной лиги клюшки, сделанные из новогодней ёлки.