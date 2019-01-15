Лукашенко заявил, что Запад и Восток проводят ревизию суверенитета Белоруссии

Белорусский лидер вновь подчеркнул, что 2019 и 2020 годы будут особыми для страны.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна подвергнута серьёзной ревизии на предмет суверенитета как на Западе, так и на Востоке. Об этом сообщает БелТА.

— И слева, и справа, и на Западе, и на Востоке [страна] подвергнута серьёзной ревизии на предмет суверенитета и независимости, — заявил Лукашенко на встрече с представителями местных властей.

Он вновь заявил, что 2019 и 2020 годы будут для страны особыми, наполненными политическими событиями.

— Мы должны быть к этому готовы. Но запомните: никто нас не сдвинет с места, если мы будем работать эффективно. Белорусы заслужили нормальной жизни. И мы обязательно должны, сохранив независимость и суверенитет, улучшить жизнь наших людей, — подчеркнул белорусский лидер.

Ранее Лукашенко заявил, что в ближайшие годы страну будут "пробовать на зуб".